مستشار وزير التعليم: إحنا بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة "عجزة" (فيديو)

قالت انجي مشهور، مستشار وزير التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة، إننا بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة "عجزة"، معقبة: "أنا مبحبش الصعبنيات، وذوي الاحتياجات الخاصة متميزين في أشياء أخرى، ولا بدمن النظر نظرة مختلفة، والتأكيد من أن اختلافنا يميزنا".





وأضافت "مشهور"، خلال حوارها مع الإعلامية ريهام الديب والمذاع ببرنامج "مصر النهاردة" على قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خصص مبلغ 500 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.





وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، الملتقى العربي الأول لمدارس التربية الخاصة بمشاركة عدد من الدول العربية في شرم الشيخ، الذي يستمر طوال 4 أيام.





يبرز الملتقى مواهب أطفال مدارس مصر والدول العربية من ذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار خطة الوزارة لدمج طلاب التربية الخاصة، وتلبية الاحتياجات اللازمة للنهوض بالتعليم.



