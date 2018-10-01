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دراسة توضح علاقة "فيتامين ب" بمرضى السكري لدى المراهقين

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 09:15 م
دراسة توضح علاقة فيتامين ب بمرضى السكري لدى المراهقين
أرشيفية
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لطالما كان هنالك جدل حول المكملات الغذائية من حيث حقيقة فوائدها ومدى نفعها للجسم، وعلاقتها بالوقاية من الأمراض، وهاهي دراسة تربط بين المكملات الغذائية وخاصة فيتامين ب وتأثيره الإيجابي على صحة المراهقين مرضى السكري.

فيتامين ب وعلاقته بمرضى السكر من المراهقين:
أكدت دراسة حديثة أن المراهقين من مرضى السكر قد يستفيدون من مكملات فيتامين ب، لأنه يعمل على تحسين وظائف الكلى من خلال الوقاية من تطوير أمراض الكلى.

وأشارت النتائج إلى أن مكملات فيتامين ب، إضافة إلى العلاج التقليدي لمثبطات الأنزيم المحول لهرمون "الأنجيوتنسين"، يمكن أن تكون استراتيجية فعالة وآمنة من حيث التكلفة للتدخل المبكر.

وأكد الباحثون أن المراهقين الذين حصلوا على المكملات أظهروا تغييرات كبيرة في العديد من علامات الدم التي أشارت بشكل عام إلى تحسن في تنظيم جلوكوز الدم لديهم ووظائف الكلى.
المزيد عن: مرضى السكري فيتامين ب دراسة المكملات الغذائية المراهقين الصحة
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