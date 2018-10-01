عاجل.. الأهلي يقرر مقاضاة كل من تجاوز في حق النادي ومسئوليه وأعضائه





عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، جلسة مساء اليوم، الاثنين، بمقر النادي بالجزيرة، وبدأت بالوقوف دقيقة حدادًا على روح الكابتن صفوت عبد الحليم، نجم فريق الكرة السابق، الذي وافته المنية، أمس، وتم تشييع جثمانه اليوم.





وبعدها، قرر المجلس التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق.









كما ناقش المجلس التجاوزات التي صدرت من البعض خلال الفترة الماضية، وتَمسّ النادي الأهلي، وجماهيره، وتحمّل خلالها الأهلي الكثير من التطاول والادعاءات الكاذبة بحق النادي الأهلي، وجماهيره، ومسئوليه، والتزم مجلس إدارة النادي الأهلي ضبط النفس طوال هذه الفترة؛ اتساقًا مع قيمه، ومبادئه، مترفعًا عن الانزلاق إلى هذه الهوة المتدنية، وتاركًا الفرصة للآخرين لمراجعة موقفهم، وللمعنيين بالأمر أن يتدخلوا؛ منعًا لإحداث احتقان وفتنة بين الجماهير؛ نتيجة الاستفزازات المستمرة والممنهجة. إلا أن صبر النادي الأهلي دفع البعض للاستمرار في التجاوز إلى درجة فاقت كل الحدود، ولا يمكن السكوت عليها.. وبناء عليه، قرر مجلس إدارة الأهلي تكليف وتشكيل لجنة قانونية للبدء فورًا في اتخاذ الإجراءات القانونية والادارية كافة، تجاه كل من تجاوز في حق النادي الأهلي، ومسئوليه، وأعضائه.



