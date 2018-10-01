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بحضور مجلس إدارة الأهلي.. 'الأهرام' تكرم حسن حمدي (صور)

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 09:06 م
بحضور مجلس إدارة الأهلي.. 'الأهرام' تكرم حسن حمدي (صور)
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ميسون أبو الحسن
 

أقامت مؤسسة "الأهرام" ومجلة "الأهرام الرياضي"، مساء اليوم، حفلًا لتكريم الكابتن حسن حمدي المشرف العام على إعلانات المؤسسة ورئيس النادي الأهلي الأسبق.


جاء الحفل بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ومحمد شبانة رئيس تحرير الأهرام الرياضي وعضو مجلس نقابة الصحفيين.


كما شارك بالحفل عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، على رأسهم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الحالي، كما شارك بالحفل الإعلامي أحمد شوبير.


وشارك بالحفل الدكتور محمود باجنيد أمين صندوق النادي الأهلي السابق، والمهندس هشام سعيد عضو مجلس إدارة الأهلي السابق، ومحرم الراغب مدير عام النادي الأهلي السابق، وممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، وإبراهيم حجازي رئيس تحرير الأهرام الرياضي الأسبق، والكابتن عبد المنعم مصطفي "شطة" عضو المكتب التنفيذي بالكاف السابق، وخالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي الحالي، وخالد مرتجي عضو مجلس الأهلي الحالي.

بحضور مجلس إدارة الأهلي.. 'الأهرام' تكرم حسن حمدي (صور)
بحضور مجلس إدارة الأهلي.. 'الأهرام' تكرم حسن حمدي (صور)
بحضور مجلس إدارة الأهلي.. 'الأهرام' تكرم حسن حمدي (صور)
بحضور مجلس إدارة الأهلي.. 'الأهرام' تكرم حسن حمدي (صور)
بحضور مجلس إدارة الأهلي.. 'الأهرام' تكرم حسن حمدي (صور)
بحضور مجلس إدارة الأهلي.. 'الأهرام' تكرم حسن حمدي (صور)
بحضور مجلس إدارة الأهلي.. 'الأهرام' تكرم حسن حمدي (صور)
بحضور مجلس إدارة الأهلي.. 'الأهرام' تكرم حسن حمدي (صور)
بحضور مجلس إدارة الأهلي.. 'الأهرام' تكرم حسن حمدي (صور)
بحضور مجلس إدارة الأهلي.. 'الأهرام' تكرم حسن حمدي (صور)
بحضور مجلس إدارة الأهلي.. 'الأهرام' تكرم حسن حمدي (صور)
بحضور مجلس إدارة الأهلي.. 'الأهرام' تكرم حسن حمدي (صور)
المزيد عن: كورة رياضة حسن حمدي الأهلي الأهرام
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