نائبة: نستهدف دمج 97% من الطلاب ذوي الإعاقة داخل النظام التعليمي

قالت هبة هجرس عضو مجلس النواب، إن دمج ذوي القدرات الخاصة أصبح حقيقة واقعة وفقًا للواقع والقانون.



وأضافت في مداخلة هاتفية برنامج "رأي عام" مع عمرو عبد الحميد، على قناة "TeN"، أن وزارة التربية والتعليم مطلوب منها من اليوم دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس كلها، وتقديم لهم كل التسهيلات، وإطلاق الدمج التعليمي علامة فارقة للدولة المصرية.



وتابعت أن الهدف إدماج 97% من الطلاب ذوي الإعاقة داخل النظام التعليمي الحكومي، ولن يستطيع أي صاحب مدرسة خاصة منع قبول ذوي الاحتياجات الخاصة، وإلا سيتم غلقها وفقًا للقانون.



وأوضحت أن الاهتمام بذوي الإعاقة إرادة سياسية، ومنذ تولي الرئيس السيسي قيادة البلد، وهو يولي اهتمامًا كبيرًا بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، والمرأة، ووصل قمته بتوقيعه قانون الدمج، وتخصيصه عام 2018 لذوي الإعاقة.

