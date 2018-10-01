بعد تعينه مديرًا عامًا لـ"MBC".. معلومات لا تعرفها عن محمد التونسي

أعلنت "مجموعة MBC" عن تعيين محمد التونسي في منصب المدير العام لقنوات MBC في السعودية. يهدُف تعيين التونسي إلى الاستمرار في تعزيز مكانة المملكة ومكانها، أكثر وأكثر، في قلب المؤسسة وقالبها، وهو النهج الذي اعتمدته منذ تأسيسها في لندن كأول فضائية عربية خاصة عام 1991.

ونرصد أبرز المعلومات عن محمد التونسي:





حاصل على بكالوريوس صحافة من جامعة الملك سعود و يحمل أيضاً شهادة ماجستير في نفس التخصص جامعة أوهايو الأمريكية.









مسيرته الإعلامية حافلة بالإنجازات والعطاء وأهلته لتولي منصب مدير عام قنوات MBC، أشهر شبكة إعلامية في منطقة الشرق الأوسط.





تعيينه خطوة في سياق الاستمرار في تعزيز المحتوى السعودي المواكِب لمسيرة التحديث والتطوير التي تشهدها المملكة.









مسيرة إعلامية تتواصل

من جهته أعرب التونسي عن اعتزازه بالانضمام للمجموعة، وتعيينه مديراً عاماً لقنوات MBC في السعودية، لافتاً إلى أنها تعد المحطة الـ 11 في مشواره العملي مع الإعلام.





وشكر التونسي كل من منحه الثقة لتولي المنصب، ولكل من توجه له بالتهنئة.





"خبرات إعلامية متميزة"





وكان محمد التونسي شغل قبل التحاقه بقنوات MBC العديد من المناصب أبرزها عمل مستشاراً إعلامياً في وزارة شؤون الرئاسة لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2012.





كما تولى محمد التونسي رئاسة التحرير لصحيفة “الرؤية” الإماراتية و”منصة الرؤية”، ومدير عام شركة “آي ميديا” للحلول الإعلامية المتكاملة (2012 ـ 2018).





نجاحات تتوالى