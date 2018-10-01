تحاربها وزارة الزراعة.. كل ما تريد معرفته عن ذبابة الفاكهة

تعقد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بالتنسيق مع المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وعدد من مصدرى ومنتجى الحاصلات، اجتماعا لمكافحة ذبابة الفاكهة التي انتشرت مؤخرًا.





وترصد "الفجر"، ما هى ذبابة الفاكهة، وكيفية مكافحتها، والحد من الانتشار، من خلال السطور التالية.





ماهى ذبابة الفاكهة؟

هي حشرة ثنائية الأجنحة، من الآفات الزراعية، تتطفل على أشجار الفواكه، وتسبّب لها كثير من الأضرار، وبالتالي تضعف من إنتاجيتها، وهى من الآفات الزراعية، الخطيرة تتطفل على أشجار الفاكهة، وتسبّب لها كثير من الأضرار، وبالتالى يؤدى لخسارة كثير من المحصول يؤثر سلبيا على الحالة الاقتصادية للمزارعين.





ذبابة الفاكهة، صغيرة ذات ألوان كثيرة وأجنحة جميلة، تضع بَيْضَها في الفاكهة، والتُّوت، والبُندق، وأجزاء أخرى من النَّباتات، واليرقات التي تفقس من البيضة حشرات صغيرة بيضاء دون أرجل، وهي تأخذ طريقها مُخْتَرِقة الثمرة. وتشمل ذبابة فاكهة البحر المتوسط وذبابة الفاكهة المشرقيَّة وذبابة الفاكهة المكسيكية وذباب فاكهة الكرز المتباينة، وحشرة التفاح.





طرق المكافحة

قطف الثمار التي تحتوي على بيض هذه الحشرة، ووضعها في أكياس مغلقة الإحكام، وتوضع هذه الأكياس تحت أشعة الشمس بشكل مباشر، ليتمّ التخلّص بشكل كامل من الحشرة، وبعد ذلك تدفن الثمار في التربة لتصبح سمادًا عضويًا للنباتات.





المواد المنفرة

يتم التخلص من ذبابة الفاكهة باستخدام مواد لها رائحة طاردة في سلال الفاكهة أو بالقرب من الأشجار. من المواد المنفرة لها الف الزيوت الأساسية أو الروائح القوية، الريحان، رائحة البخور، وعشب الليمون.





ابتكار روبوت ذبابة الفاكهة

ابتكر فريق من علماء جامعة دلفت للتكنولوجيا في هولندا روبوتا متحركا يمكنه محاكاة حركات طيران ذبابة الفاكهة بدقة، وذلك لمساعدة العلماء على دراسة وفهم آلية طيران الحشرات بشكل دقيق أكثر مما يعرفه العلم حتى يومنا هذا.





واستخدم الباحثون المهندسون روبوتا بأجنحة لدراسة وفهم قدرة ذباب الفاكهة على الانحراف بزوايا دقيقة جدا دون أي معوقات، والانتقال من اتجاه إلى آخر بسهولة





تبلغ سرعة روبوت الذبابة القصوى 25 كيلومترا في الساعة، ويصل طول الجناح فيه إلى 33 سنتيمترا، ويزيد حجم الجهاز الطائر عن حجم الذبابة الأصلي بـ 55 مرة تقريبا. ويمكن للروبوت أداء العديد من المناورات "البهلوانية" في الطيران بما يشبه الذبابة.





ويمكن للجهاز المبتكر الطيران لمدة 5 دقائق دون توقف، يقطع فيها مسافة تزيد عن كيلومتر واحد. ويمكن للروبوت التحكم بسرعة الطيران والدوران وميل الأجنحة. ويمكنه أيضا البقاء طائرا في مكانه أو الانتقال إلى أي مكان آخر.



