صلصة المايونيز بالبقدونس.. طريقة التحضير

المقادير

- حليب : ثلث كوب (بارد)

- الخل الأبيض : 2 ملعقة صغيرة

- الماسترد : ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : ثلثان الكوب

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- بقدونس : ثلثان الكوب (مفروم)

طريقة التحضير

1. اخلطي الحليب البارد والخل والماسترد في طبق بواسطة الخفاقة الكهربائية على سرعة عالية لمدة 40 ثانية حتى يصبح المزيج متجانساً وهشاً.





2. خففي سرعة الخفاقة وأضيفي الزيت بالتدريج بشكل بطئ جداً مع الخفق.





3. واصلي عملية الخفق لمدة 3 دقائق حتى تتكاثف الصلصة وتصبح كريمية مع استمرار إضافة الزيت بشكل بطئ حتى تتكون صلصة متماسكة.





4. تبلي الصلصة بالملح وأضيفي البقدونس المفروم وحركي حتى تتجانس المكونات وقدميها إلى كصلصة للساندويشات المتنوعة.



