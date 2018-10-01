نشطاء يرصدون العلاقة الخبيثة للرئيس التركي بالتنظيمات الإرهابية





تداول عدد من رواد مواقع التواصل، مقطع فيديو يرصد دعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للتنظيمات الإرهابية، لتنفيذ أغراضه الخبيثة، واستغل نفوذه لتجنيد وحماية عناصره في الداخل التركي، وتجنيد المجرمين والاستخبارات لتنفيذ العمليات الإرهابية.





ويعد غالب أوزتورك أحد المتطرفين وسجله القضائي يتضمن نقل المتطرفين خارج البلاد وغسيل الأموال والمخدرات، بالإضافة إلى عمله لصالح المخابرات التركية، واعترف أوزتورك بتوقيفه في سوريا أثناء نقله مساعدات لميليشيا جبهة النصرة، فأصدرت المحكمة التركية العليا حكمًا بسجنه 8 سنوات، فتدخل أردغان وأوقف الحكم الصادر بعد 4 سنوات من التحقيق.





وتتعلق القضية بتورط 7 من عناصر الاستخبارات التركية في الأعمال المجرمة قانونًا.



