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تعرف على الخريطة البرامجية لإذاعة "شعبي إف إم" فى ثوبها الجديد

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 05:47 م
تعرف على الخريطة البرامجية لإذاعة شعبي إف إم فى ثوبها الجديد
شعبي إف إم
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أحمد رمضان متولي
 

استطاعت شبكة راديو النيل، والتي تضم 4 محطات إذاعية، هي نعم إف إم، وميجا إف إم، وراديو هيتس، وشعبي إف إم، أن تصل إلى خريطة برامجية وإذاعية متكاملة فى كل إذاعة وننشر الخريطة البرامجية لإذاعة شعبى اف ام فى ثوبها الجديد وتشمل عدد من البرامج أهمها.

 

برنامج "نهارنا ابيض" من تقديم تامر جابر وميرا و"م الاخر" من تقديم محمد شبانة و"هتروح وتيجى" تقديم رشدى سيد و"ايدك معانا" تقديم إيمان حلمى و"غديوة فى غنيوة" تقديم عماد إسماعيل و"ملوك الزحمة" تقديم لينا صالح و"فابريكا" من تقديم خالد جودة و"كلام ياصحبى" تقديم احمد الشناوى و"الشعبى يكسب" تقديم هانى الأسمر ودينا عادل و"الصحبة حلوة" تقديم  بريهان زهير و"ان الله معنا" تقديم الشيخ احمد ترك و"شفت مسائى" تقديم عمرو ابوحمدة ليلى بدران و"شعبى زمان" تقديم حازم قابيل.

 

يرأس الإذاعى طارق ابو السعود رئيس تنفيذى لشبكة راديو النيل، ورئيس تحرير الشبكة الكاتب الصحفى محمد فاروق، ومدير برامج شعبى إف إم محمود العشرى.

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