​فورد تقدم نسخ خاصة جديدة من اكسبلورر واكسبيديشن في معرض تكساس

كشفت فورد خلال فعاليات معرض تكساس 2018 عن مفاجأت قليلة في عائلة سياراتها متعددة الاستخدامات، وقدمت الشركة 4 نسخ خاصة جديدة اثنين لموديل اكسبلورر واثنين لموديل اكسبيديشن بهدف جذب المشترين الى صالات عرض الشركة. وقال كريج بارتسون، مدير تسويق السيارات متعددة الاستخدامات الكبيرة في فورد أن الناس يريدون مزيد السيارات متعددة الاستخدامات سواء لاستخدامات تتعلق بالمغامرات أو العمل في المدن.





وبالنسبة لنسخة Texas Edition في سيارة فورد إكسبيديشن الجديدة، فهي تغير بالفعل من الظروف التي تستخدم فيها السيارة، وتتوفر نسخة تكساس لموديل إكسبيديشن ليمتد 2019، والتي بالإضافة إلى الشعار الخاص على الباب الخلفي، تضيف عجلات مقاس 22 بوصة، كما توفر إكسبيديشن ستيلث إيديشن عجلات بقياس 22 بوصة، لكنها تضيف الكثير من القطع السوداء إلى أجزاء في السيارة مثل المرايا، وحواف المصابيح، وقضبان السقف، وشعارات إكسبيديشن، وفي الداخل، يتم الاعتماد على اللون الأسود مع خياطة حمراء لإعطاء بعض التباين.





أما إكسبلورر Limited Luxury Edition، فتضيف بعض اللمسات الفاخرة من الطراز بلاتينيوم الأعلى ويشمل ذلك عجلات ألمنيوم مطلية مقاس 20 بوصة، ومقاعد جلدية من طراز Nirvana مع Active Motion، وتحديثات داخلية متطورة، وأغطية مرايا خارجية من الكروم في الباقة. وأخيراً، يضيف إصدار إكسبلورر ديزرت كوبر أيضا عجلات مقاس 20 بوصة مصقولة وأغطية مرآيا من الكروم، مع المقصورة من اللمسات من النحاس وخياطة الجلد الأسود.



