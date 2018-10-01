ما هي أعراض القولون الهضمي؟

يعاني عدد كبير اضطرابات الجهاز الهضمي، وهناك أعراض تكشف لهم معاناتهم بمرض القهولون الهضمي، منها:-





تشمل بداية الآلام المصاحبة في الجزء العلوي من الجهاز الهضمي ما يلي:

• ألم في الصدر.

• ألم في البطن مزمن ومتكرر.

• عسر الهضم.

• الشعور بوجود كتلة في الحلق.

• رائحة الفم الكريهة.

• الفواق (الحازوقة).

• غثيان أو قيء.

• الاجترار.

بعض شكاوى الجهاز الهضمي العلوي تترجم بشكل وظيفي (بعبارة أخرى من دون إيجاد سبب واضح بعد إجراء التقييم).





تشمل الآلام المصاحبة في الجزء السفلي من الجهاز الهضمي ما يلي:

• الإمساك.

• الإسهال.

• الغازات والانتفاخات.

• ألم في البطن.

• ألم أو نزيف في المستقيم.





كما هو الحال مع أعراض الجهاز الهضمي العلوي، تكون الشكوى إما بسبب مرض عضوي أو اضطراب وظيفي (من دون وصفة طبية أو تشوهات كيميائية- حيوية، أو غيرها من الحالات غير الطبيعية المكتشفة حتى بعد إجراء تقييم كامل للحالة). والآليات التي تسبب الاضطرابات الوظيفية ليست واضحة. ومن الواضح أنَّ المرضى الذين يعانون اضطرابات وضعفًا في وظيفة الحركة و / أو الإحساس بالألم؛ أي أنهم يرون أحاسيس معيّنة غير مريحة (على سبيل المثال ، انتفاخ تجويف الأنبوب- وتسمى اللمعة كذلك والتمعج) والتي لا يشعر المرضى الآخرون أنها مؤلمة.



