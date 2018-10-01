طولان يختار ١٨ لاعباً من الاتحاد لمواجهة الجونة

أختار حلمي طولان المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري ١٨ لاعباً للدخول في قائمة الفريق لمباراة الغد أمام الجونة الخامسة والنصف على ملعب ستاد الإسكندرية بالأسبوع التاسع من بطولة الدوري الممتاز.





شهدت قائمة زعيم الثغر تواجد كل من:-

الهاني سليمان، محمود الزنفلي، محمد بازوكا، محمد جبر، محمود رزق، كريم الديب، أحمد مجدي، محمد ناصف، رمزي خالد، نور السيد، ديديه كوريه، أحمد داودا، خالد الغندور، رزاق سيسيه، أحمد الألفي، محمد ناجي جدو، خالد قمر وإيمانويل بناهيني.