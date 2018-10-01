عبد الفتاح وقيراط يعلنان عن بروتوكول التعاون بين مصر وتونس في التحكيم





عقد الكابتن عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم رئيس لجنة الحكام مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم الاثنين لشرح تفاصيل بروتوكول التعاون مع لجنة الحكام بالاتحاد التونسي لكرة القدم، بحضور اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد، والكابتن هشام قيراط رئيس لجنة الحكام التونسية الذي حضر إلى القاهرة على رأس وفد من لجنة الحكام بالاتحاد التونسي للاتفاق على مزيد من التعاون بين الاتحادين في مجال التحكيم.



ومن جانبه أشاد المدير التنفيذي للاتحاد المصري بالعمل الذي يقوم عبدالفتاح لرفع مستوى التحكيم المصري ووضعه على خريطة الكرة الإفريقية والعربية، مؤكداً أن الاستعانة بحكام تونس يهدف إلى التواصل مع الدول العربية وهو مايعكس سياسة الدولة.



وقال عبد الفتاح أن بروتوكول التعاون مع لجنة الحكام بتونس يهدف إلى تبادل الخبرات لحكام البلدين مما يؤدي للتأقلم على المباريات الخارجية ومن ثم اللقاءات الدولية، وسيكون هناك تبادل بين المحاضرين أيضا في اللجنيتن.