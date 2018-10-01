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رد فعل عنيف لرجل رفض المتجر استرجاع هاتف اشتراه!

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 03:45 م
رد فعل عنيف لرجل رفض المتجر استرجاع هاتف اشتراه!
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رفض متجر للهواتف المحمولة استرجاع هاتف اشتراه رجل وظل معه يومين وسقط في المياه، وهذا بمدينة كيميروفو الروسية.

فقرر الرجل الانتقام من المتجر والموظف الذي رفض استرداد الهاتف، وقرر اشعال النيران داخل المتجر، واحتجزت شرطة كيميروفو المتهم البالغ من العمر 33 عاما من سكان المدينة.

وأظهر مقطع فيديو المتهم وهو يتشاجر مع البائع، ثم سكب سائل قابل للاشتعال، وأشعل به النيران وهرب، قبل أن ينجح عمال المخزن في إخمادها بمفردهم.

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