بقيمة 12 جنيه للرحلة.. "مواصلات مصر" تبدأ العمل بالكارت الذكي

أكدت شركة مواصلات مصر شركة النقل الجماعي الذكي ان الشركة لم تقوم بتحريك أسعارها منذ بدء عملها في مصر رغم زيادة الوقود مؤخرا ، مشيرة في تصريحات خاصة أن ماتم من تحريك أسعار في استخدام الكارت الذكي لا يتعدى 20% فقط حيث بدا منذ الأول من أكتوبر تفعيل كارت مواصلاتي الذي تصل فيه قيمة الرحلة 12 جنيها بينما تصل سعر التذكر العادية بدون استخدام الكارت 15 جنيها فقط بزيادة قدرها ثلاث جنيها .





وأضافت الشركة أن ارتفاع سعر التذكرة لثلاث جنيهات لفترة محدودة حتى يتم تعميم التعامل بالكارت الذكي وتقديم أفضل خدمة حيث اتخذت الشركة قرارا بتحمل المصاريف الإدارية الخاصة بشحن الكارت من منافذ فوري .





وكانت شركة مواصلات مصر قد أعلنت منذ عدة اشهر عن الاتفاق مع شركة فوري للبدء في تفعيل منظومة الدفع الذكية لرحلات الأوتوبيس الذكي من خلال كارت "مواصلاتي".





وسيتم شحن كارت "مواصلاتي" من خلال منافذ فوري المنتشرة على مستوى الجمهورية حيث يمكن شحنها بداية من مبلغ 20 جنيه ولدى العميل حرية كاملة في شحن الرصيد وفقا لاستخداماته ، مشيرا أن هذه الخطوة تأتي في اطار التوجه الذي تتبناه شركة مواصلات مصر والتي تتماشا مع رؤية الدولة المصرية في التحول إلى مجتمع لانقدي والعمل على شبكة المواصلات الخاصة بالكامل من خلال الكارت الذكى حيث تسعى الشركة إلى أن يكون 95% من العملاء من مستخدمي الكارت الذكي.





وتهدف شركة مواصلات مصر تقديم أفضل خدمة للمواطن المصري وتوفير وسيلة مواصلات أكثر راحة وامان ، حيث تعتبر شركة مواصلات مصر الشركة الأولى التي تعمل بالمواصفات القياسية العالمية للنقل الجماعي باستخدام جميع تطبيقات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بمنظومة النقل والتي تعمل على تلبية الاحتياجات المتزايدة على النقل الجماعي الذكي في جمهورية مصر العربية تحت إشراف محافظة القاهرة وهيئة النقل العام .