"القصابين": زيادة المعروض يحافظ على أسعار اللحوم البلدية









اعلنت شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية عن استقرار اسعار اللحوم البلدية عند نفس معدلاتها الاسبوع الجاري.





وقالت الشعبة إن توافر المعروض من اللحوم المتنوعة بالسوق وتنوع منافذ البيع ادي الي ثبات الاسعار حيث اصبح للمستهلك منافذ كثيرة يتجه اليها لشراء احتياجاته من اللحوم وهو ما تسبب في استقرار الاسعار.





ونوهت الشعبة الي ان سعر كيلو اللحوم البلدية يتراوح ما بين 130 و150 جنيها وهذا السعر ثابت منذ فترة طويلة.



