"القصابين": زيادة المعروض يحافظ على أسعار اللحوم البلدية
الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 02:14 محازم محمد
اعلنت شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية عن استقرار اسعار اللحوم البلدية عند نفس معدلاتها الاسبوع الجاري.
وقالت الشعبة إن توافر المعروض من اللحوم المتنوعة بالسوق وتنوع منافذ البيع ادي الي ثبات الاسعار حيث اصبح للمستهلك منافذ كثيرة يتجه اليها لشراء احتياجاته من اللحوم وهو ما تسبب في استقرار الاسعار.
ونوهت الشعبة الي ان سعر كيلو اللحوم البلدية يتراوح ما بين 130 و150 جنيها وهذا السعر ثابت منذ فترة طويلة.
وقال محمد وهبة رئيس الشعبة ان سوق اللحوم يعاني من تراجع ملحوظ في القوم الشرائية خلال الفترة الاخيرة وهو ما ادي الي انخفاضى حجم المبيعات فير قطاع اللحوم البلدية وهذا يشكل عبئا كبيرا علي تجار هذا القطاع نتيجة الاعباء المعيشية التي عليهم شانهم شان المواطن العادي.