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رموز ونجوم الأهلي يشاركون في جنازة صفوت عبد الحليم

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 02:05 م
رموز ونجوم الأهلي يشاركون في جنازة صفوت عبد الحليم
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حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والعامري فاروق نائب الرئيس، وخالد الدرندلي أمين الصندوق، وخالد مرتجي وطارق قنديل عضوا المجلس، ومحمد مرجان المدير التنفيذي، على حضور مراسم تشييع جثمان الكابتن صفوت عبدالحليم إلى مثواه الأخير بعد صلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة.

كما حضر صلاة الجنازة نخبة من رموز كرة القدم على رأسهم الكابتن حسن حمدي الرئيس الأسبق للنادي الأهلي، وعبدالعزيز عبدالشافي المدير الرياضي وعضو لجنة الكرة، وفتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين، وسيد عبدالحفيظ وعبدالمنعم شطة وإكرامي ، ومصطفى عبده.

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