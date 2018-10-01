من هي غالية البوعينين؟

استطاعت الفنانة غالية البوعينين ممارسة الرسم لفترة طويلة، فكانت تحب هذه الهواية وتحترفها، وحولتها إلى مهنة وحاولت التطوير من نفسها على مدار فترة عملها، كانت تهوي رسم الملوك والأمراء لما كانت تحويه بداخلها من شوق وحب وحنين للوطن.





لقد بدأت غالية البوعينين الرسم منذ أن كانت طفلة في المرحلة الابتدائية و قد وجدت حينها تشجيع وتحفيز كبير من قبل المدرسة و ذلك من خلال عرض لوحاتها في كل المناسبات التي تخص المدرسة، وكانت غالية تعتمد على موهبتها في الرسم مع السعي دائما لتطوير ذاتها والأطلاع والقراءة ومتابعة الكتب الخاصة بتعليم الرسم لعدد من الرسامين المختلفين و بشكل خاص الرسامين الأوربيين.





وقد تمكنت غالية البوعينين أن تكون خط خاص بها يميزها عن طريق لوحاتها المميزة و الجذابة التي تقوم بعرضها في المناسبات المختلفة، وقد أكدت غالية أنها لم تطلب أبدا أي دعم لكنها عندما بدأت بتطوير ذاتها وجدت العديد من المعلمات يقومن بتشجيعها ودعمها و كان ذلك أثناء الدراسة بالتحديد في المرحلة المتوسطة، أما عندما قررت أتخاذ الرسم مهنة وجدت الكثير والكثير من المشجعين والداعمين لها ولعل من أول المشجعين لها الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء دولة البحرين.





ولقد قامت الفنانة التشكيلية غالية بالتخصص في رسم لوحات تخص الملوك والأمراء والشيوخ ، وقد قالت بخصوص هذا الشأن نصا ما يلي : ”لا يوجد فخر بالنسبة لي كسعودية أكبر من اعتزازي بحكامنا في السعودية، و كذلك شيوخنا في دول مجلس التعاون الخليجي، وكمشاركة مميزة لي في أي معرض شاركت فيه، اخترت رسم هذه الشخصيات فقط ” ولكنها وضحت أيضا أنها قامت برسم مجموعة من اللوحات الأخرى لبعض من المناظر الطبيعية أضافة إلى الرسم التجريدي بأستخدام ألوان و طرق متنوعة.





كانت أول لوحة مذهّبة قامت الفنانة التشكيلية غالية برسمها هي لوحة للشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء دولة البحرين ، و الجدير بالذكر أن هناك لوحة أخرى كانت قد قامت غالية برسمها قديما و قامت بتقديمها إلى السفارة السعودية في دولة البحرين لكي يتم تقديمها إلى الشيخ خليفة و كانت تلك اللوحة تتميز بالبساطة و الجمال وكانت تحتوي على شعار السيفين والنخلة وبيت لأحد الشعراء يقول فيه : ”لواءات عُلانا بنا للنصر قودي وخُطي في سمانا هنا العز سعودي".





كانت أغرب لوحة قامت الفنانة غالية البوعينين برسمها هي عبارة عن لوحة تشتمل على سبعمائة وخمسون حجر من العقيق اليماني والذهب قامت بأستخدامهم للتزين الرسمة بعد الأنتهاء من رسمها، أما بخصوص أغلى لوحة قامت برسمها فكانت لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وأيده ورعاه وذلك بناء على طلب أحد رجال الأعمال و بالفعل قامت برسمها له.





وتعيش الفنانة التشكيلية غالية البوعينين أجواء متميزة أثناء الرسم حيث أكدت أنها تبتعد عن الجميع وتتمتع بالعزلة والابتعاد عن كافة وسائل الأتصالات أو النقاشات التي من شأنها أن تشتت أفكارها وقد أكدت أنها تستغرق مدة شهر كحد أدنى لرسم أي من لوحاتها وتستخدم في الرسم مجموعة مختلفة و متنوعة من المواد الخاصة بالرسم، وقد قامت غالية بالمشاركة في معرض ”إنتاجي” وذلك بحوالي سبعة عشر لوحة معظمها لوحات لملوك وأمراء المملكة العربية السعودية.