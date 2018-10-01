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مليون جنيه غرامة.. ضبط صاحب مصنع هارب بمنشأة ناصر

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 02:02 م
مليون جنيه غرامة.. ضبط صاحب مصنع هارب بمنشأة ناصر
ارشيفيه
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هبه عبد الحفيظ
 

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الاثنين، القبض على صاحب مصنع هارب من غرامات مالية بلغت مليون جنيه بمنشأة ناصر.


تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر وبصحبته القوة المرافقة من ضبط " ي ع"، 44 سنة، صاحب مصنع بلاستيك والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 7971 لسنة 2017م منشأة ناصر تعدى على أملاك الدولة بإجمالي غرامات مالية مستحقة بلغت مليون جنيه.


بمواجهته بالحكم الصادرة ضده أقر به، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.

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