ضبط مسجل أثناء تنقيبه عن الآثار أسفل منزله في البساتين

ألقى ضباط مباحث القاهرة، القبض على عاطل، أثناء تنقيبه عن الآثار أسفل منزله بالبساتين.





وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة البساتين، مفادها تنقيب "مخلص.م"، 41 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في قضيتين، عن الآثار داخل العقار ملكه.





بإجراء التحريات، تبين صحة ما ورد من معلومات، تمكّن ضابط بوحدة مباحث القسم، وبصحبته القوة المرافقة من ضبطه، حال تنفيذه أعمال حفر داخل العقار، وعُثر بداخله على حفره قطرها 1×5 أمتار بعمق 4 أمتار، وأدوات تنقيب عبارة عن 2 هلتي "مختلف الأحجام"، و3 شواكيش، و2 عتلة حديدية، و5 أجنة حديدية، وبنسة، ومفك، وفأس.





تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.