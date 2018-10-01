مدير مبادرة "100 مليون صحة": 1312 نقطة توقيع كشف طبي في محافظات المرحلة الأولى



وأشار خلال لقاء خاص مع "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن المبادرة تتكون من 3 مراحل وتستغرق 7 أشهر، موضحًا أن المرحلة الأولى تشمل 9 محافظات وتستمر لمدة شهرين.



وأضاف أن إجمالي عدد الفرق المشاركة في المرحلة الأولى حوالي 5483 فرقة في إجمالي 1412 نقطة توقيع الكشف الطبي، موضحًا أن نتيجة الفحص تظهر خلال 10 دقائق، وفي حال إصابة المواطن بمرض فيروس سي أو مرض من الأمراض غير سارية يتم تحويله لأحد المراكز لتلقي لعلاج.



قال الدكتور محمد حساني، المدير التنفيذي لمبادرة 100 مليون صحة، إن المبادرة جاءت نظرًا لكون مصر من أعلى دول العالم في معدلات الإصابة بفيروس سي، والأمراض غير السارية.