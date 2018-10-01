طريقة عمل ستيك لحم بنكهة الليمون

المقادير:





الستيك: 6 قطع "لحم - مدقوق"

زيت الزيتون: 5 ملاعق كبيرة

الصويا صوص: ملعقة كبيرة

العسل: ملعقة كبيرة

عصير الليمون: 1 حبة

بشر الليمون: ملعقة كبيرة

الزبدة: 5 ملاعق كبيرة

الثوم: فصّان "مهروس"

أعشاب مجففة: ملعقة كبيرة

ملح: نصف ملعقة صغيرة

فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة













طريقة التحضير:





1- اخلطي عصير الليمون وبشر الليمون وملعقتين من زيت الزيتون والعسل والصويا جيداً، وأضيفي الستيك واتركي المزيج بالثلاجة لمدة 4 ساعات.





2- سخني باقي كمية زيت الزيتون في مقلاة واسعة على النار وقلبي الستيك المتبل حتى يتحمر وتبليه بالملح والفلفل الأسود ثم ازيلي الستيك بعد أن ينضج وضعيه في طبق.





3- سخني الزبدة في نفس المقلاة وأضيفي الثوم والأعشاب وقلبي لمدة دقيقتين.



