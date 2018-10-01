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طريقة عمل ستيك لحم بنكهة الليمون

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 12:28 م
طريقة عمل ستيك لحم بنكهة الليمون
ستيك لحم بنكهة الليمون - أرشيفية
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المقادير:

الستيك: 6 قطع "لحم - مدقوق"
زيت الزيتون: 5 ملاعق كبيرة
الصويا صوص: ملعقة كبيرة
العسل: ملعقة كبيرة
عصير الليمون: 1 حبة
بشر الليمون: ملعقة كبيرة
الزبدة: 5 ملاعق كبيرة
الثوم: فصّان "مهروس"
أعشاب مجففة: ملعقة كبيرة
ملح: نصف ملعقة صغيرة
فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة



طريقة التحضير:

1- اخلطي عصير الليمون وبشر الليمون وملعقتين من زيت الزيتون والعسل والصويا جيداً، وأضيفي الستيك واتركي المزيج بالثلاجة لمدة 4 ساعات.

2- سخني باقي كمية زيت الزيتون في مقلاة واسعة على النار وقلبي الستيك المتبل حتى يتحمر وتبليه بالملح والفلفل الأسود ثم ازيلي الستيك بعد أن ينضج وضعيه في طبق.

3- سخني الزبدة في نفس المقلاة وأضيفي الثوم والأعشاب وقلبي لمدة دقيقتين.

4- أعيدي اللحم للمقلاة وقلبي لمدة 5 دقائق حتى تتمازج النكهات وقدميه ساخناً إلى جانب البطاطس أو الخضار حسب الرغبة.
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