اليوم.. أحمد حليم يطرح كليب "6 بوسات في الكيت كات"

يستعد المطرب أحمد حليم، لطرح فيديو كليب يحمل اسم "6 بوسات"، اليوم الإثنين، وهو من كلمات باسم عادل، وألحان محمد النادي، ومن المقرر طرحه على قناة مزيكا وعدد من القنوات الفضائية.





وتدور أحداث الكليب حول شخص يعاني من قلة الحب ويذهب إلى طبيب في حارة الكيت كات ليعالجة فى إطار كوميد، والأغنية توزيع طارق عبدالجابر، ومدير التصوير رامي عادل، ومنتج فنى حسين أمين إشراف عام حامد سعيد ومن إخراج تامر سليم من انتاج شركة غاليديا للانتاج الفني.





الأغنية من ألبوم "محبتش اللي حبتني" الذي سوف يتم طرحة خلال الأيام المقبلة في الأسواق ويتعاون حليم من خلاله مع عدد من الموزعين والشعراء والملحنين من ضمنهم باسم عادل وعلاء سليمان واحمد سامى وهشام صادق وقصى باسل وسلمى رشيد ومحمد جابر ومحمد النادى واحمد راجح وطارق عبد الجابر ويحيى يوسف وتميم ووسام عبد المنعم ومحمد شفيق واحمد عادل ونؤاس جواد وديجيتال ماستر امير محروس.



