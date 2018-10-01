اليوم.. انتهاء المهلة الإسرائيلية لإخلاء "الخان الأحمر" وهدمها

انتهت، اليوم الإثنين، المهلة التي حددتها السلطات الإسرائيلية لأهالي قرية الخان الأحمر، شرق القدس، لإخلاء وهدم منازلهم بأنفسهم.

وأمهلت السلطات الإسرائيلية أمهلت في 23 سبتمبر الماضي أهالي قرية الخان الأحمر أسبوعاً لإخلائها، قبل هدمها بالقوة إذا رفضوا.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا، توافد مئات المواطنين والمتضامنين الأجانب، الليلة الماضية، إلى خيمة التضامن في القرية، مؤكدين إصرارهم على مواجهة الجرافات الإسرائيلية إذا حاولت هدم القرية.

ورفضت المحكمة العليا في إسرائيل في 5 سبتمبر لماضي، التماساً فلسطينياً ضد قرار هدم قرية الخان الأحمر وأمرت بعد ثلاثة أشهر من المداولات القضائية بهدمها في غضون أسبوع.

ويعيشزهاء 200 شخص، في القرية التي تقع في منطقة حساسة تربط شرق القدس بالضفة الغربية.

ويحيط بالقرية عدد من المستوطنات، وتقع أراضيها ضمن المنطقة التي تستهدفها سلطات الاحتلال لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى E1، الذي سيقوض تنفيذه فرص تطبيق حل الدولتين.

وقوبل قرار هدم القرية بانتقادات دولية باعتباره يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.