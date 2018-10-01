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الأردن: مذكرة جديدة ضد فيصل القاسم

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 12:23 م
الأردن: مذكرة جديدة ضد فيصل القاسم
فيصل القاسم
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وكالات
 

كشفت مصادر قضائية أردنية، اليوم الإثنين، إصدار مذكرة تبليغ مُذيع قناة الجزيرة القطرية فيصل القاسم، المطلوب على خلفية سرقة أدبية.

 

وأوضح المصدر أن مؤلفاً أردنياً رفع دعوى قضائية ضد القاسم  السوري الجنسية، بتهمة "المباشرة بغير سند شرعي في نشر مُصنف دون إذن كتابي من المؤلف، وفقاً لأحكام المادة 51 من قانون حماية المؤلف في المملكة".

 

ومن المقرر أن تعقد الجلسة، حسب المذكرة، في الـ 18 من أكتوبر الجاري.

 

ويُذكر أنها ليست المرة الأولى التي يطلب فيها القضاء الأردني فيصل القاسم ، بعد أن قضت محكمة صلح جزاء عمان الأردنية ضد القاسم وقناته ومخرج برنامجه الاتجاه المعاكس، بدفع تعويض قدره 425 ألف دينار أردني لصالح أبناء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ياسر وطارق.

 

ورغم صدور الحكم في سنة 2013 ومصادقة محكمتي الاستئناف والتمييز عليه في 2014، إلا أنه لم ينفذ بعد وما زال قيد التنفيذ لدى دائرة التنفيذ القضائي منذ ذلك التاريخ.

 

وجاء حكم المحكمة الأردنية إثر الشكوى والادعاء بالحق الشخصي الذي تقدم به أبناء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ياسر وطارق، الذين اتهموا القاسم، بالتحقير، وتوجيه رسائل تهديد وإهانة عبر وسائل الاتصال.

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