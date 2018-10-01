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انفصاليون يزيلون علم إسبانيا من مبنى مقاطعة جيرونا الكتالونية

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 11:05 ص
انفصاليون يزيلون علم إسبانيا من مبنى مقاطعة جيرونا الكتالونية
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خاطر عبادة
 

هاجم العديد من أعضاء لجان الدفاع الجمهورية "الانفصالية"، مبنى مقاطعة جيرونا الكتالونيا، بعد الاعتداء على حراس الأمن، وقاموا بإزالة العلم الإسباني من المبنى وحاولوا استبداله بعلم نجمي "رمز استقلال كاتالونيا"، وفقا لصحيفة "ال دياريو" الإسبانية اليوم.


كما قام المتظاهرون الانفصاليون بدهس علم إسبانيا بأقدامهم، على أبواب المبنى، بين صيحات "الاستقلال" و الشعب يأمر وحكومة الإقليم تستجيب".


وتشهد كتالونيا توترت جديدة احتفالاً بالذكرى السنوية الأولى لاستفتاء انفصالى لم تعترف به الحكومة الإسبانية مطلع أكتوبر من العام الماضى.

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