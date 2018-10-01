العريان: انتظرنا "عمومية" الأهلي لإعلان عقوبات مرتضى ولم ننسق مع "كاف"

نفى شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية التنسيق مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في عقاب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وأوضح العريان في تصريحات لبرنامج "ساعة مع شوبير" أن اللجنة الأولمبية انتظرت حتى مرور الجمعية العمومية للأهلي لإعلان عقوبات مرتضى منصور، وفوجئت بقرارات الكاف في اليوم نفسه.

وأضاف العريان: "ليس من المعقول أن يخرج مرتضى منصور ويسب الجميع..كل الإجراءات التي اتخذت ضده بالقانون واللجنة الأولمبية بالدولية على علم بذلك.