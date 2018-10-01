كريس هيمسور يصطحب والديه في حفل العرض الخاص لفيلمه الجديد

فاجأ النجم العالمي كريس هيمسورث، فريق عمل فيلمه الجديد بحضور والديه العرض الأول للعمل الذي يحمل اسم "Bad Times at the El Royale، ضمن فعاليات حفل ختام سان سيباستيان السينمائي في إسبانيا.





وحرص والدي هيمسورث، على التقاط الصور التذكارية معه على السجادة الحمراء فاحتشد حولهم المصورين من كل حدب وصوب.





وتدور أحداث الفيلم خلال عام 1960 حيث يجتمع 7 غرباء في نفس الليلة بأحد فنادق ولاية كالفورنيا الأمريكية ويحمل كل منهم سرًا خطيرًا فتتحوّل الأمسية إلى كارثة بأحداثها الغريبة.





الجدير ذكره أن فيلم Bad Times at the El Royale من المقرر عرضه تجاريًا في شهر أكتوبر المقبل.