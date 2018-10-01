انقطاع المياه 12 ساعة عن 3 قرى بالدقهلية‎ (تعرف على المواعيد)

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن انقطاع المياه عن (قرى الوحدة المحلية بنقيطة، وقري الوحدة المحلية بكوم الدربي، وقري الوحدة المحلية ببرق العز) وذلك اعتبارا من الساعة السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 5 أكتوبر الجاري، وحتى الساعة السادسة من صباح يوم اليوم التالي، وذلك نظراً لقيام الشركة بأعمال ربط خطوط مياه الشرب أسفل كوبري سندوب العلوي.





وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.