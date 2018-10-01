ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

انقطاع المياه 12 ساعة عن 3 قرى بالدقهلية‎ (تعرف على المواعيد)

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 10:43 ص
انقطاع المياه 12 ساعة عن 3 قرى بالدقهلية‎ (تعرف على المواعيد)
انقطاع المياه - أرشيفية
طباعة
منى صموئيل
 
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن انقطاع المياه عن (قرى الوحدة المحلية بنقيطة، وقري الوحدة المحلية بكوم الدربي، وقري الوحدة المحلية ببرق العز) وذلك اعتبارا من الساعة السادسة مساء يوم الجمعة  الموافق 5 أكتوبر الجاري، وحتى الساعة السادسة من صباح يوم اليوم التالي، وذلك نظراً لقيام الشركة بأعمال ربط خطوط مياه الشرب أسفل كوبري سندوب العلوي.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125. 

المزيد عن: مياه الشرب مصر قطع المياه شركة مياه الشرب شبرا القليوبية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث
-
x
21:00
-
كريستال بالاس
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
سيلتا فيجو
-
x
21:00
-
خيتافي
الدوري الإيطالي
سامبدوريا
-
x
20:30
-
سبال
الدوري المصري الممتاز
إنبي
-
x
18:00
-
حرس الحدود
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/1/2018 11:30:02 AM