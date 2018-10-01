ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

مدافع ليفربول: لا تقلقوا.. محمد صلاح يحتاج إلى قليل من الحظ

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 10:36 ص
مدافع ليفربول: لا تقلقوا.. محمد صلاح يحتاج إلى قليل من الحظ
محمد صلاح
طباعة
منى العوضي
 

يصر فان ديك مدافع منتخب هولندا ونادي ليفربول الإنجليزي أن محمد صلاح يقدم مستوى مميزًا على خطى الموسم الماضي لكنه يحتاج للقليل من الحظ من أجل التسجيل.

 

وسجل صلاح خلال 7 مباريات في الدوري 3 أهداف فقط وقام بصناعة هدف واحد لزملائه وهي أرقام أقل من الموسم الماضي حيث يرى البعض أن صلاح يفتقد للتسجيل والتركيز.

 

وقال فان ديك، في تصريحات نقلتها صحيفة "مترو" البريطانية: "لعبنا سبع مباريات في الدوري ولا يزال محمد صلاح يحتفظ بنفس مستواه لكنه يحتاج فقط إلى القليل من الحظ".

 

وتابع فان ديك: "بشكل عام أنا لستُ قلقًا كما أنه لا يجب أن يقلق، نحن نقوم بذلك معاً، وسنكون دائماً موجودين معه لدعمه".

 

وأضاف: "كانت مباراة صعبة ضد تشيلسي وانتهت بالتعادل إنها جزء من كرة القدم، لكن ستوريدج لاعبًا جيدًا وننتظر منه المزيد".

 

وأوضح: "لا شك أنه يستحق التواجد في منتخب انجلترا لكن الاختيار في يد المدرب ساوثجيت وأنا أتمنى الأفضل له في ظل مستواه المميز والتدريبات الشاقة التي يخوضها".

المزيد عن: محمد صلاح ليفربول وتشيلسى فان ديك الدوري الإنجليزي اخبار محمد صلاح اليوم اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب أفضل لاعب في العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث
-
x
21:00
-
كريستال بالاس
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
سيلتا فيجو
-
x
21:00
-
خيتافي
الدوري الإيطالي
سامبدوريا
-
x
20:30
-
سبال
الدوري المصري الممتاز
إنبي
-
x
18:00
-
حرس الحدود
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/1/2018 11:30:02 AM