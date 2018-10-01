مدافع ليفربول: لا تقلقوا.. محمد صلاح يحتاج إلى قليل من الحظ
يصر فان ديك مدافع منتخب هولندا ونادي ليفربول الإنجليزي أن محمد صلاح يقدم مستوى مميزًا على خطى الموسم الماضي لكنه يحتاج للقليل من الحظ من أجل التسجيل.
وسجل صلاح خلال 7
مباريات في الدوري 3 أهداف فقط وقام بصناعة هدف واحد لزملائه وهي أرقام أقل من
الموسم الماضي حيث يرى البعض أن صلاح يفتقد للتسجيل والتركيز.
وقال فان ديك، في
تصريحات نقلتها صحيفة "مترو" البريطانية: "لعبنا سبع مباريات في
الدوري ولا يزال محمد صلاح يحتفظ بنفس مستواه لكنه يحتاج فقط إلى القليل من
الحظ".
وتابع فان ديك:
"بشكل عام أنا لستُ قلقًا كما أنه لا يجب أن يقلق، نحن نقوم بذلك معاً،
وسنكون دائماً موجودين معه لدعمه".
وأضاف: "كانت
مباراة صعبة ضد تشيلسي وانتهت بالتعادل إنها جزء من كرة القدم، لكن ستوريدج لاعبًا
جيدًا وننتظر منه المزيد".
وأوضح: "لا شك
أنه يستحق التواجد في منتخب انجلترا لكن الاختيار في يد المدرب ساوثجيت وأنا أتمنى
الأفضل له في ظل مستواه المميز والتدريبات الشاقة التي يخوضها".