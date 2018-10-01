هروب 1200 سجينا بعد زلزال أندونيسيا

أفادت 3 مراكز احتجاز مختلفة فى أندونيسا، عن هروب نحو 1200 سجيناً بعد انهيار الجدران خلال زلزال بقوة7,4 ريختر ضرب منطقة "سولاويزى، وبالو" الجمعة، وأحدث موجات تسونامى هائلة ودمار كبير، ووفاة أكثر من 1200 شخصاً.





ووفقاً لوكالة سبوتنيك، اليوم، فرّ ما يقرب من 900 مجرماً من سجنين في مدينة بالو، بعد انهيار الجدران، وتوقف السجناء عن الحراسة، بينما قام آخرون بهدم الأبواب الرئيسية.

كما هرب 343 سجيناً أخر من سجن دونجالا، الذى اشتعلت فيه النيران، وخاف السجناء على سلامتهم.

ووفقاً لمسؤول بوزارة العدل، طالب المعتقلون برؤية عائلاتهم بعد الزلزال، وغضبوا بعد رفض طلبهم.