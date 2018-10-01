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حسن الرداد ييبتعد عن الكوميديا في اختياره لفيلمه الجديد

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 09:01 ص
حسن الرداد ييبتعد عن الكوميديا في اختياره لفيلمه الجديد
حسن الرداد
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الفجر الفني
 
أكد النجم حسن الرداد أنه سيستقر على فيلمه الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يفاضل بين مشروعين مختلفين، والاثنان يقدمونه بشكل مختلف تمامًا بعيدين عن الكوميديا، وينتميان لنوعية دراما الأكشن لاسيما وأن حسن يريد الابتعاد عن الكوميديا التى قدمها فى أفلامه السابقة.

وأوضح الرداد، في تصريحات صحفية أنه يحرص على الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية "الجيم" بشكل منتظم هذه الفترة، ويركز كثيرًا فى التمرينات للمحافظة على جسده الرياضى والاستعداد للدور، الذى يقدمه فى الفيلم الجديد، الذى سيكون به عدد من مشاهد الأكشن التى تحتاج بنيان قوى.

ومن المعروف أن آخر أعمال الفنان حسن الرداد فيلم "عقدة الخواجة"، الذى تم عرضه فى موسم شم النسيم هذا العام، وشارك فى بطولته الفنانة هنا الزاهد وبيومى فؤاد، وماجد المصرى، وسامية طرابلسى، تأليف هشام ماجد، وشيكو، وإخراج بيتر ميمى، ودارت أحداثه فى إطار كوميدى أكشن.
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