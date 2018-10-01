قرار عاجل من الصين ضد الولايات المتحدة

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤول أمريكي كبير، يوم أمس الأحد، أن الصين ألغت اجتماعا أمنيا مع وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس بعد أيام من قول مسؤول صيني كبير إنه لا يوجد ما يدعو للذعر بشأن التوترات بين البلدين.

وقال المسؤول الأمريكي الذي طلب عدم نشر اسمه، إنه من غير الواضح ما إذا كان سيتم إعادة تحديد موعد للاجتماع أم لا.

وذكر المسؤول أنه ليس من الواضح ما إذا كان الإلغاء بسبب الخلافات العديدة بين بكين وواشنطن بشأن قضايا مثل مبيعات الأسلحة والنشاط العسكري في بحر الصين الجنوبي ومياه أخرى حول الصين. وأضاف المسؤول: "التوتر يتصاعد ويمكن أن يمثل خطرا على الجانبين".

وأكدت مصادر في بكين أن الاجتماع الأمني قد لا يحدث بسبب توتر العلاقات بين البلدين. وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" أول من أورد نبأ إلغاء المحادثات.

وتخوض الصين والولايات المتحدة أيضا حربا تجارية متصاعدة شهدت جولات من فرض رسوم جمركية على واردات كل منهما.