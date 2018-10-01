مدير أمن الجيزة يواصل حملات إزالة الإشغالات بالمنطقة الأثرية بالهرم

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم؛ لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري.









وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرور ضبط 8 حالة سحب متنوع، 19 نموذج 125، وفي مجال المرافق ضبط 35 كرسى، 85 سلاسل، 8 استاند، 3 شمسية، 2 اسطوانة غاز، 15 قلب شيشه، 11 طقطوقه، عربة فول، 2 غرزة شاي، وفي مجال البحث الجنائي ضبط 10 بائع متجول، 5 خيال وجمال، 4 حكم جزئي، 21 غرامات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وعرضهم على النيابات المختصة.



