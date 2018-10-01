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مقتل 50 حوثيًا فى مواجهات مع القوات اليمنية بمحافظة الحديدة

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 09:04 ص
مقتل 50 حوثيًا فى مواجهات مع القوات اليمنية بمحافظة الحديدة
الحوثيين - أرشيفية
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وكالات
 

أعلنت مصادر عسكرية يمنية مقتل أكثر من 50 عنصرا من الميليشات الحوثية وإصابة آخرين فى مواجهات مع قوات المقاومة المشتركة وغارات لمقاتلات التحالف العربى بقيادة السعودية فى مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة شمال غربى اليمن.

 

وقالت المصادر فى تصريحات أوردتها قناة " سكاى نيوز" اليوم الإثنين، إن قوات المقاومة الوطنية وألوية العمالقة نفذت عملية تمشيط واسعة من منطقة الجاح باتجاه مدينة الحسينية تحت غطاء من مقاتلات التحالف العربى.

 

وأضافت المصادر، أنه تم تدمير عدد من الآليات العسكرية والمخابئ التى كان يتحصن فيها المتمردون وسط المزارع، ويشنون منها هجمات على القوات المشتركة والطريق الساحلى الممتد حتى مدينة الحديدة، للتخفيف عن الضغط الذى يتعرضون له على أطراف المدينة.

 

المزيد عن: مقتل 50 حوثي محافظة الحديدة اليمن القوات اليمنية الحوثيين
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