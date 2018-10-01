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التفاصيل الكاملة لانطلاق أضخم حملة للكشف عن فيروس سي

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 08:35 ص
التفاصيل الكاملة لانطلاق أضخم حملة للكشف عن فيروس سي
أرشيفية
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عبدالرحمن صلاح
 
تنطلق اليوم الإثنين، المرحلة الأولى من المسح القومي للكشف عن المصابين بفيروس سي، في 9 محافظات "بورسعيد والإسكندرية والقليوبية والفيوم والبحيرة ودمياط وأسيوط وجنوب سيناء ومطروح"، على أن ينتهي خلال أكتوبر ونوفمبر.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، توفير جميع الكواشف الطبية التى ستتم بها عمليات المسح، وتوزيعها على الوحدات الصحية والقوافل الطبية فى الـ 9 محافظات، لافتة إلى صرف العلاج مجانًا للمرضى.

وتبدأ المرحلة الثانية في ديسمبر من العام الجاري، وتنتهي في فبراير 2019، وتستهدف 11 محافظة بدء من شمال سيناء ثم البحر الأحمر، والقاهرة، والإسماعيلية، والسويس، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبني سويف، وسوهاج، وأسوان، والأقصر.

وتنطلق المرحلة الثالثة مع بداية شهر مارس وحتى أبريل 2019، حيث ستهدف 7 محافظات، هي الوادي الجديد، والجيزة، والغربية، والدقهلية، والشرقية، والمنيا، وقنا.

المزيد عن: وزارة الصحة مصر فيروس سي المصابين بفيروس سي المسح القومي الكشف عن فيروس سي
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