بعد نجاحها.. الفخراني ينهي عروض مسرحيته "ليلة من ألف ليلة" بتصويرها تلفزيونيا
الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 07:30 ص
قرر الفنان يحيى الفخراني، عرض مسرحيته "ليلة من ألف ليلة" على المسرح القومي قريبًا، من أجل تصويرها تليفزيونيًا.
المسرحية حقتت نجاحًا جماهيرًا ضخمًا خلال فترة عرضها التي امتدت 3 سنوات.
وتدور أحدثها حول شحات يدعى "شحاتة" لديه ابنه ويتم اختطاف زوجته وبعد عدة سنوات يقابل الرجل الذى اختطف زوجته ويصبح بينهما ثأر .
المسرحية بطولة الفنان القدير يحيى الفخرانى، لطفى لبيب، هبة مجدى، محمد محسن، وضياء عبد الخالق، سلمى غريب وهى من إخراج محسن حلمى.
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