بعد نجاحها.. الفخراني ينهي عروض مسرحيته "ليلة من ألف ليلة" بتصويرها تلفزيونيا





قرر الفنان يحيى الفخراني، عرض مسرحيته "ليلة من ألف ليلة" على المسرح القومي قريبًا، من أجل تصويرها تليفزيونيًا.





المسرحية حقتت نجاحًا جماهيرًا ضخمًا خلال فترة عرضها التي امتدت 3 سنوات.





وتدور أحدثها حول شحات يدعى "شحاتة" لديه ابنه ويتم اختطاف زوجته وبعد عدة سنوات يقابل الرجل الذى اختطف زوجته ويصبح بينهما ثأر .









المسرحية بطولة الفنان القدير يحيى الفخرانى، لطفى لبيب، هبة مجدى، محمد محسن، وضياء عبد الخالق، سلمى غريب وهى من إخراج محسن حلمى.



