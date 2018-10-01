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بعد نجاحها.. الفخراني ينهي عروض مسرحيته "ليلة من ألف ليلة" بتصويرها تلفزيونيا

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 07:30 ص
بعد نجاحها.. الفخراني ينهي عروض مسرحيته ليلة من ألف ليلة بتصويرها تلفزيونيا
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قرر الفنان يحيى الفخراني، عرض مسرحيته "ليلة من ألف ليلة" على المسرح القومي قريبًا، من أجل تصويرها تليفزيونيًا.

المسرحية حقتت نجاحًا جماهيرًا ضخمًا خلال فترة عرضها التي امتدت 3 سنوات. 

وتدور أحدثها حول شحات يدعى "شحاتة" لديه ابنه ويتم اختطاف زوجته وبعد عدة سنوات يقابل الرجل الذى اختطف زوجته ويصبح بينهما ثأر .


المسرحية بطولة الفنان القدير يحيى الفخرانى، لطفى لبيب، هبة مجدى، محمد محسن، وضياء عبد الخالق، سلمى غريب وهى من إخراج محسن حلمى.

 
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