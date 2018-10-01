بعدما رفضت الزواج منه.. نجمة الإثارة باميلا أندرسون برفقة هذا اللاعب العربي

ظهرت باميلا (51 عامًا) إلى جانب عادل (32 عامًا) خلال خروجهما من أحد الفنادق في العاصمة الفرنسية باريس





بعد الشائعات عن انفصالهما، رصدت عدسات الكاميرا نجمة الإثارة باميلا أندرسون برفقة حبيبها لاعب كرة القدم المدافع الفرنسي المغربي الأصل عادل رامي.





وظهرت باميلا إلى جانب عادل، خلال خروجهما من أحد الفنادق في العاصمة الفرنسية باريس.





يُذكر أنّه تردد أنّ عادل عرض الزواج على باميلا إلاّ أنّها رفضت.





يُشار إلى أنّ عادل أب لتوأم من صديقته السابقة.



