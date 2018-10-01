"التموين" تناشد أصحاب البطاقات سرعة تحديث بياناتهم.. وتكشف آخر موعد للتحديث

ناشدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، التى بها أخطاء ضرورة تصحيح هذه الأخطاء وتحديث البيانات الخاصة بالبطاقات التموينية من خلال موقع إدارة دعم مصروأهابت الوزارة بالمواطنين سرعة تحديث البيانات وتصحيح الأخطاء بهذه البطاقات، حتى لا يتم إلغاء البطاقة، حيث سيتم إلغاء البطاقات التى بها أي خطأ بعد يوم ٨ نوفمبر ٢٠١٨، وحال إلغاء أي بطاقة من هذه البطاقات بعد هذا التاريخ وتظلم صاحبها سيقوم بالتقدم بطلب لإصدار بطاقة تموينية جديدة وفقًا لإجراءات وضوابط وقواعد إصدار البطاقات التموينية الجديدة.والموقع متاح للدخول عليه وفى حالة عدم وجود بطاقتك على الموقع تعلم أنها سليمة.