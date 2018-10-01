طارق توفيق: المتحف الكبير سيعرض 20 ألف قطعة آثرية لم تعرض من قبل



وتابع "توفيق"، في لقائه مع الإعلامي أحمد سمير، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى، أن نقل الآثار وترميمها وصيانتها يتم بأيدي مصرية خالصة، وأصبح الشباب المصري قادرا على ذلك بأعلى مستوى.



وأضاف المشرف على المتحف الكبير، أنه وصل لمركز الترميم في المتحف حوالي 44 ألف قطعة آثرية لترميمها قبل الافتتاح الكامل الذي سيتم في 2020، وتم بالفعل ترميم 38 ألف قطعة آثرية.

قال الدكتور طارق توفيق، المشرف على المتحف المصري الكبير، إن المتحف سيعرض 20 ألف قطعة آثرية لم يتم عرضها من قبل على الإطلاق.