نجم الأهلي عن انتقال "السعيد" للزمالك: "مفيش لاعب في مصر يستحق 40 مليون جنيه"

أكد وائل رياض المدرب المساعد للمنتخب الأوليمبي، أن المبالغ المالية التي يتم دفعها للتعاقد مع لاعبي الكرة مبالغ فيها بشكل كبير جدا.

وقال وائل رياض في تصريحات لبرنامج "الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن عبد الله السعيد لاعب الاهلي السعودي، كان سينتقل للزمالك ب40 مليون جنيه، مع احترامي لكن اللاعب لا يستحق هذا الرقم رغم أنه لاعب جيد.

وتابع: "إذا كان عبد الله السعيد بهذا الرقم، فما هي القيمة المالية للاعب مثل محمد أبوتريكة أو حسام غالي مثلاً ؟!"، مشيراً إلى أن هناك لاعبين لا يستطيعون تمرير الكرة.