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بعدئ شفائها من المرض.. آفريل تطرح "Head Above Wate".. ومحبيها: "عودة موفقة"

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 05:35 ص
بعدئ شفائها من المرض.. آفريل تطرح Head Above Wate.. ومحبيها: عودة موفقة
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طرحت المغنية الكندية آفريل لافين أغنيتها الجديدة "Head Above Water" على طريقة الفيديو كليب وذلك قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

واقتربت الأغنية من تحقيق 7 ملايين مشاهدة منذ طرحها في 27 سبتمبر الماضي.

وعادت لافين إلى الساحة الغنائية بعد غياب 5 سنوات بسبب المرض "لايم" الذى أصيبت به عام 2014، فيما عبر جمهورها عن سعادتهم البالغة بعودتها.

 وأكد محبي النجمة  أن Head Above Water  بمثابة العودة الموفقة للساحة الغنائية من جديد. 

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