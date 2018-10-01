بعدئ شفائها من المرض.. آفريل تطرح "Head Above Wate".. ومحبيها: "عودة موفقة"





طرحت المغنية الكندية آفريل لافين أغنيتها الجديدة "Head Above Water" على طريقة الفيديو كليب وذلك قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.





واقتربت الأغنية من تحقيق 7 ملايين مشاهدة منذ طرحها في 27 سبتمبر الماضي.





وعادت لافين إلى الساحة الغنائية بعد غياب 5 سنوات بسبب المرض "لايم" الذى أصيبت به عام 2014، فيما عبر جمهورها عن سعادتهم البالغة بعودتها.





وأكد محبي النجمة أن Head Above Water بمثابة العودة الموفقة للساحة الغنائية من جديد.



