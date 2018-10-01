بعدئ شفائها من المرض.. آفريل تطرح "Head Above Wate".. ومحبيها: "عودة موفقة"
الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 05:35 ص
طرحت المغنية الكندية آفريل لافين أغنيتها الجديدة "Head Above Water" على طريقة الفيديو كليب وذلك قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
واقتربت الأغنية من تحقيق 7 ملايين مشاهدة منذ طرحها في 27 سبتمبر الماضي.
وعادت لافين إلى الساحة الغنائية بعد غياب 5 سنوات بسبب المرض "لايم" الذى أصيبت به عام 2014، فيما عبر جمهورها عن سعادتهم البالغة بعودتها.
وأكد محبي النجمة أن Head Above Water بمثابة العودة الموفقة للساحة الغنائية من جديد.
المزيد عن: نجوم الفن مغنية مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن