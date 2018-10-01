"حظك اليوم برج الحوت الإثنين 1 أكتوبر2018"

تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك وحظك اليوم لبرج (برج الحُوت - 19 فبراير إلى 20 مارس) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".

برج الحُوت:

بدأ شهر جديد من الامل والانفراجات على كافة الاصعدة وتحديدا الناحية العاطفية حيث سيزدهر الحب في حياة الكثيرين ابتداء من اليوم. الحكم المسبق اكثر ما يوتر العلاقات لذا علينا الانتباه في هذا النهار الصاخب. نهارا موفقا للجميع.