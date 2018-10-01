تعليق وزير التعليم على سخرية رواد مواقع التواصل من كتب المناهج الجديدة





علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على سخرية رواد موقع التواصل الاجتماعي من كتب المناهج الجديدة قائلاً: "قرأت ما يتناوله الكثير من الناس عن الكتب الجديدة وما أخذته قناة الجزيرة لتهين به مصر والمصريين، وأود أن أشرح لمن يرغب أن هذه الصفحات ليس بها أخطاء وإنما هى أنشودة صغيرة للأطفال، واستخدامها مكتوب داخل دليل المعلم كي نعلم الأطفال موضوعات وكلمات عن طريق الفن والغناء الجماعي".





وأضاف الوزير، في تصريح له: "هذا ليس خطأ ولكنه متعمد وهذه كلمات جارى تلحينها بواسطة مستشارة التربية الموسيقية ليغنيها الأطفال، الأناشيد هى الماء - الكائنات الحية - فصول السنة - الحركات، ليتنا نتروي قليلا ونسأل ونبحث قبل الاندفاع لتشويه جهود كثيرة ومنح الأعداء فرصة ثمينة لينالوا من مصر وأهلها".



