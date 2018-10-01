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مانجا: الدوري هذا الموسم قوي للغاية والزمالك أصعب مباراة خضناها

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 03:27 ص
مانجا: الدوري هذا الموسم قوي للغاية والزمالك أصعب مباراة خضناها
سموحة
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ريهام عبد المحسن
 

اعترف أحمد نبيل مانجا نجم سموحة بصعوبة الدوري هذا الموسم، وكشف بأن مباراة الزمالك التي انتهت بينهما بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما من أصعب المباريات التي خاضوها هذا الموسم.

 

وقال مانجا في تصريحات تلفزيونية لفضائية بيراميدز : "بيراميدز يمتلك مجموعة من اللاعبين الجيدين ويكفي تواجد كينو".

 

وأضاف :"الزمالك أصعب مباراة خضناها هذا الموسم لأنه أفضل من الموسم الماضي، حيث لديه شراسة هجومية ويعتمدون على اللعب الجماعي".

 

واختتم مانجا تصريحاته قائلاً: " نلعب كل مباراة بمباراة وهدفنا الحصول على الثلاث نقاط ولم نحدد لنا هدف هذا الموسم لأن الدوري قوي للغاية".

 

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