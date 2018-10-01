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القضاء الإيراني يحكم بالإعدام على 3 أشخاص أدينوا بجرائم اقتصادية

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 03:32 ص
القضاء الإيراني يحكم بالإعدام على 3 أشخاص أدينوا بجرائم اقتصادية
اعدام - ارشيفية
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قال التليفزيون الرسمي في إيران، إن محاكم خاصة تأسست في إطار مسعى لمحاربة الجرائم المالية قضت بإعدام ثلاثة أشخاص في ظل عودة العقوبات الأمريكية على الجمهورية الإسلامية، وحالة استياء عام من الانتهازية والفساد.

ونقل التليفزيون الرسمي، عن غلام حسين محسني اجئي، المتحدث باسم السلطة القضائية قوله، إن المحاكم قضت بإعدام ثلاثة متهمين لإدانتهم "بنشر الفساد في الأرض"، وهي جريمة عقوبتها الإعدام بموجب أحكام الشريعة الإسلامية المعمول بها في إيران.

ولم يذكر محسني اجئي، أسماء المتهمين الثلاثة، لكنه قال إن من الممكن استئناف الأحكام أمام المحكمة العليا.

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