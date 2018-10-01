وزير البترول يزف بشرى سارة بشأن تقسيط توصيل الغاز للمنازل



وأضاف "الملا"، في تصريحات تلفزيونية، أنه تم طرح مبادرة للتعاقد مع المواطنين في المناطق الجديدة التي لم يدخلها الغاز سابقا، حيث يتم توصيل الغاز بقسط شهري 30 جنيه لمدة 6 سنوات بدون فوائد، وهي بإجمالي 2100 جنيها.



وتابع وزير البترول، أن المبادرة لاقت إقبالا وتقدم لها في آخر شهر ونصف 150 ألف متعاقد، موضحا أن الغاز يتم توصيله لهم وفق الخطة الموضوعة للمناطق.



وعن أسعار الغاز وإمكانية زيادتها، فقد أكد الوزير أن كل شيء وفقا للتكلفة، لأنها سلعة مستوردة، موضحا أن الغاز يظل أرخص من البدائل الأخرى.

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن توصيل الغاز للمنازل من الأولويات الأولى لخطة الدولة، وتم حتى الآن توصيل الغاز إلى 9 مليون وحدة سكنية، والعمل يسير بمعدلات عالية تصل إلى 100 ألف وحدة في الشهر.