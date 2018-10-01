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موعد مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف في دوري الأبطال والقناة الناقلة ومشاهدة البث المباشر

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 01:56 ص
موعد مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف في دوري الأبطال والقناة الناقلة ومشاهدة البث المباشر
الاهلي
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منى العوضي
 

 

يدخل فريق الأهلي المصري اختبارا صعبا أمام وفاق سطيف الجزائري، مساء غد الثلاثاء، ويأتي ذلك في مباراة ذهاب الدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

وتقام مباراة الأهلي مع وفاق سطيف على ملعب "الإنتاج الحربي"، يوم غد الثلاثاء والموافق 2 أكتوبر، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 بتوقيت مكة المكرمة.

 

وكان النادي الأهلي قد تأهل لدور نصف النهائي بعد تخطي عقبة حوريا الغيني بنتيجة المباراتين 4-0 في حين تفوق وفاق سطيف على الوداد المغربي خلال لقاءين الذهاب والإياب بهدف نظيف.

 

ويسعى المارد الأحمر لمواصلة المشوار نحو اللقب الذي غاب عن القلعة الحمراء منذ 2013 وستكون المواجهة في نصف النهائي صعبة وحساسة أمام وفاق سطيف.

 

وستكون مباراة الأهلي مع وفاق سطيف في دوري الأبطال مذاعة مباشرةً وحصرياً عبر قناة "بي إن سبورت 2 HD" الرياضية القطرية وسيعلق عليها كلا من؛ علي محمد علي وحفيظ دراجي.

 

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباراة لمباراة الأهلي مع وفاق سطيف عبر موقع الفجر الرياضي.

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