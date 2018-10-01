"أبو جبل" يكشف كواليس رحيله عن الزمالك وفشله في الانضمام له مرة أخرى
الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 01:15 صريهام عبد المحسن
سرد محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة، تفاصيل رحيله عن الزمالك وكشف عن مفاوضات النادي الأبيض لضمه مرة أخرى وأسباب فشلها.
وقال أبو جبل في تصريحات تلفزيونية لفضائية بيراميدز:
"كنت سعيد بفرصة انضمامي للزمالك من إنبي وعشت فيه 3 سنوات حصلت فيه على الدوري
والكأس ولكن شعرت بعدها بأنه يجب أن أرحل وأخوض تجربة في نادي آخر للمشاركة كأساسي".
وأضاف: "سأستمر في التألق في المباريات أمام الزمالك
حتى أعود له وأخوض كل المباريات بنفس الجدية".
وتابع: "الزمالك كان يفاوض سموحة لضمي في الفترة الماضية
ولكنها لم تتم بنجاح لمغالاة سموحة في طلباته".
واختتم أبو جبل تصريحاته قائلاً: " يحالفنا سوء توفيق
في مبارياتنا على أرضنا على الرغم من أننا نقدم مستوى جيد ونضيع الكثير من الفرص".
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